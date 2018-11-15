امطار_الكويت #نفق_المنقف يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر، وعدد من الدول العربية، تضامنا مع أهالى الكويت هاشتاج #امطار_الكويت #نفق_المنقف، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.
وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر تضامت مع أهل الكويت "#امطار__الكويت الله يحفظ دوله الكويت ويعز شعبها المحترم دمتم في امان الله ان شالله تمر ع خير وتكونو في امان ويحفظ اميركم ودولتكم ماشفنا فيها شر ابدا".
وغرد آخر "#نفق_المنقف بعد الله وحفظه للكويت وشعبها وله الحمد كله .. كلمة شكر لرجال وأبناء الكويت الذين قدموا ويقدمون أرواحهم وراحتهم من أجل الكويت وشعبها".
وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر تضامت مع أهل الكويت "#امطار__الكويت الله يحفظ دوله الكويت ويعز شعبها المحترم دمتم في امان الله ان شالله تمر ع خير وتكونو في امان ويحفظ اميركم ودولتكم ماشفنا فيها شر ابدا".
وغرد آخر "#نفق_المنقف بعد الله وحفظه للكويت وشعبها وله الحمد كله .. كلمة شكر لرجال وأبناء الكويت الذين قدموا ويقدمون أرواحهم وراحتهم من أجل الكويت وشعبها".