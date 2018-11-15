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أخبار العالم

#امطار_الكويت #نفق_المنقف يتصدر تريند تويتر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر، وعدد من الدول العربية، تضامنا مع أهالى الكويت هاشتاج #امطار_الكويت #نفق_المنقف، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر تضامت مع أهل الكويت "#امطار__الكويت الله يحفظ دوله الكويت ويعز شعبها المحترم دمتم في امان الله ان شالله تمر ع خير وتكونو في امان ويحفظ اميركم ودولتكم ماشفنا فيها شر ابدا".

وغرد آخر "#نفق_المنقف بعد الله وحفظه للكويت وشعبها وله الحمد كله .. كلمة شكر لرجال وأبناء الكويت الذين قدموا ويقدمون أرواحهم وراحتهم من أجل الكويت وشعبها".
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