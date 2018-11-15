ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالجيزة

تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بعض المواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص مستخدم بريد إلكترونى "محدد" بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول العربية، وإنهاء إجراءات سفرهم واستخراج تأشيرة الدخول الخاصة بهم.





بإجراء البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/ مدحت. ص.ف- مواليد 1975 - مهندس كهرباء حر - مقيم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى 53 قضية "نصب-تبديد –شيكات"، كما أسفرت التحريات عن قيام المذكور بإستئجار إحدى الشقق السكنية - بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.





عقب تقنين الإجراءات ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة ، تم إستهداف المذكور، وضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز لاب توب، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن البريد الإلكترونى و المحادثات المشار إليها، وكذا مبلغ مالى قدرة 1000 جنيه مصرى وإيصال صادر من إحدى شركات الإتصالات بتحويل مبلغ مالى لرقم الهاتف الخاص بالمتهم بمبلغ 3860 جنيه مصريًا، وتبين وجود العديد من الأوراق والمستندات الخاصة بأشخاص مختلفة عبارة عن "أصول وصور ضوئية من جوازات سفر وشهادات طبية وشهادات مؤهلات وقسائم زواج وشهادات خبرة وشهادات ميلاد وشهادات تدريبية".





وبإستكمال الفحص تبين قيام المتهم بإنشاء بريد الكتروني آخر يتضمن رسائل للإعلان عن فرص عمل عبر أحد المواقع الإلكترونية بعنوان "شركه مقاولات" تطلب مهندس كهرباء "، كما تبين وجود مجموعة كبيرة من الملفات على البريد الإلكترونى المُشار إليه عبارة عن صور شهادات تخرج وشهادات خبرة لبعض الأشخاص.





بمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكابه الوقائع المُشار إليها، وكذا ارتكابه لوقائع أخرى مماثلة، وقيامه بإيهام المتعاملين معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وتسهيل إجراءات سفرهم مقابل مبالغ مالية يتم الإتفاق عليها عن طريق خدمات التحويل التى تقدمها إحدى شركات الإتصالات أو الحوالات البريدية.



