برلماني يطالب بتحصيل المحاصيل من الفلاح بالسعر الذي يحدده

قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه ليس من شأن الحكومة إجبار الفلاح على أخذ محصوله بالسعر الذي تحدده، بل بالسعر الذي يحدده الفلاح موضحًا أنه يقوم بالزراعة بالاعتماد على نفسه دون مساعدة أحد، حيث يتم إنتاج محصوله بعد عناء وجهد شديد، لذلك له كامل الحرية في تصريف إنتاجه.





جاء ذلك خلال تصريحات لـ"صدي البلد" موضحا أنه كان من الخطأ شنّ حملات على ثلاجات البطاطس ومصادرة ما فيها بأسعار رخيصة لا تضمن أي ربح للفلاح، فليس من حق الحكومة مداهمتها لأن بذلك لا تقوم بحا أزمة بل خلق أزمة جديدة.





وأعرب "تمراز"، عن دهشته بسبب اختلاق المصريين الأزمات لأنفسهم قائلا " ايه يعني مافيش بطاطس هو الشعب ميقدرش يعيش من غير ما ياكل بطاطس " مؤكدا أنه لو تم التعامل الجيد مع هذه الازمة وعدم التصعيد فيها، لما حدثت كل هذه المشاكل.





وأضاف ان الأزمة ستحل بعد عشرة ايام، وستكون بأسعار رخيصة ايضا، موضحا الطريقة الخاطئة لبعض الفلاحين في الزراعة وهي مع ارتفاع سعر اي محصول يتوجه المعظم لزراعته العام المقبل، وغالبا هذه السياسة تكون وراء ارتفاع تلك المحاصيل.





كان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، قد اعلن أنه سيتخذ قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم ٦٦٩ لسنة ٩١ والخاص بتحديد موعد زمني لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بتاريخ ٢٨ ماير ١٩٩١.



