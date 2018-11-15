ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بتحصيل المحاصيل من الفلاح بالسعر الذي يحدده

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:21 م
النائب محمد سعد تمراز
النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
القسم السياسي
قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه ليس من شأن الحكومة إجبار الفلاح على أخذ محصوله بالسعر الذي تحدده، بل بالسعر الذي يحدده الفلاح موضحًا أنه يقوم بالزراعة بالاعتماد على نفسه دون مساعدة أحد، حيث يتم إنتاج محصوله بعد عناء وجهد شديد، لذلك له كامل الحرية في تصريف إنتاجه.

جاء ذلك خلال تصريحات لـ"صدي البلد" موضحا أنه كان من الخطأ شنّ حملات على ثلاجات البطاطس ومصادرة ما فيها بأسعار رخيصة لا تضمن أي ربح للفلاح، فليس من حق الحكومة مداهمتها لأن بذلك لا تقوم بحا أزمة بل خلق أزمة جديدة.

وأعرب "تمراز"، عن دهشته بسبب اختلاق المصريين الأزمات لأنفسهم قائلا " ايه يعني مافيش بطاطس هو الشعب ميقدرش يعيش من غير ما ياكل بطاطس " مؤكدا أنه لو تم التعامل الجيد مع هذه الازمة وعدم التصعيد فيها، لما حدثت كل هذه المشاكل.

وأضاف ان الأزمة ستحل بعد عشرة ايام، وستكون بأسعار رخيصة ايضا، موضحا الطريقة الخاطئة لبعض الفلاحين في الزراعة وهي مع ارتفاع سعر اي محصول يتوجه المعظم لزراعته العام المقبل، وغالبا هذه السياسة تكون وراء ارتفاع تلك المحاصيل.

كان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، قد اعلن أنه سيتخذ قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم ٦٦٩ لسنة ٩١ والخاص بتحديد موعد زمني لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بتاريخ ٢٨ ماير ١٩٩١. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
loading...

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن محمد صلاح في منتخب مصر

الطقس السيئ يضرب دمياط وغلق بوغاز عزبة البرج

40 دقيقة من السيول ضربت عزبة سعيد بأسيوط وتدخل عاجل من المسئولين

شاهد.. جولة بميدان الشهيد ساطع النعمانى

النيابة العامة السعودية تتهم 11 شخصاً في قضية مقتل جمال خاشقجي

الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار المناخي وأمطار لمدة 3 أيام

في استعراض للقوة.. حاملتا طائرات أمريكيتان تنفذان مناورات معقدة جنوب الصين

كيم كاردشيان تهين زوجها بسبب دونالد ترامب.. صور

استادات تحصل على حقوق جميع ملاعب مصر

وكيل السوري أحمد الصالح يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الكينوا؟

شاهد .. لحظة اعتقال شخص يجمع الأموال لصالح داعش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

40 دقيقة من السيول ضربت عزبة سعيد بأسيوط وتدخل عاجل من المسئولين

شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

فيديو

الأوقاف: توزيع مواد تموينية على الفئات الأكثر احتياجا في المولد النبوي.. فيديو
بث مباشر.. اجتماع الجامعة العربية حول الأوضاع في غزة
بث مباشر.. مؤتمر النائب العام السعودى لكشف ملابسات مقتل جمال خاشقجى
فيديوجراف| الأسعار والشروط الجديدة لتأشيرات العمرة
الدفاع المدنى الكويتى يحذر مرتادي الطرق عدم الخروج بسبب الطقس السيئ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟