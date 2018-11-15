قطع المياه عن 4 مناطق بمصر الجديدة 12 ساعة السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع الخدمة عن 4 مناطق بالعاصمة هى "ميدان يريومف، وميدان هليوبوليس ومتفرعاته، وشارع الحجاز، وخلف نادى النصر" لمدة 12 ساعة يوم السبت المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.





وأوضحت الشركة فى بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال لحامات على خط المياه قطر 500 مم بمصر الجديدة كجزء من أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق.



