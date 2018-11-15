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اقتصاد

قطع المياه عن 4 مناطق بمصر الجديدة 12 ساعة السبت

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع الخدمة عن 4 مناطق بالعاصمة هى "ميدان يريومف، وميدان هليوبوليس ومتفرعاته، وشارع الحجاز، وخلف نادى النصر" لمدة 12 ساعة يوم السبت المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال لحامات على خط المياه قطر 500 مم بمصر الجديدة كجزء من أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وطالبت الشركة فى بيانها المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتها من المياه فى الفترة المحددة، كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمنطقة، ولطلبها يتم الاتصال برقم 125 من الهاتف الأرضى.
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