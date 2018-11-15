لوكاكو يغيب عن مباراة بلجيكا وأيسلندا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الخميس عن استبعاد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن المباراة المقبلة للمنتخب الأول.



ويلتقي المنتخب البلجيكي، ضيفه منتخب آيسلندا مساء اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي.



ولكن لوكاكو، 25 عاما، سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة في أربطة الساق.



وتعرض لوكاكو للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي 1-3 يوم الأحد الماضي.



وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب في الساعات الأخيرة عدم قدرته على اللحاق بالمباراة.