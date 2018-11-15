ضبط 4 لصوص سرقوا لافتات مرورية من الطرق

تمكنت قوة أمنية من مباحث تأمين مقر وزارة الداخلية فى التجمع الأول من ضبط ٤ عاطلين وبحوزتهم تروسيكل" بدون لوحات معدنية" محمل عليها 2 عمود حديدي مثبت بهما لوحات إعلانية ولافتات إرشادية خاصة بالإدارة العامة للمرور ومقص حديدي كبير الحجم وعتلة حديدية وحبل .





وتم القبض على كل من "محمد ش ح" 40 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 13634 فئة " ج " مدينة نصر أول، والسابق إتهامه في 9 قضية أخرهم "مخدرات " ، و"عبد الرازق أ ش" ٢٣ سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ش" 15 سنة، عاطل، و"محمد د إ" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية تروسيكل" بدون لوحات معدنية" قيادة الثاني.



