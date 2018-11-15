تعرف على الفرق بين الحسد والنظر وعلاجهما

قال الدكتور محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن هناك فرقا بين المحسود والمنظور فالحسد من الإنسان فيقال :" إن فلان عينه صفرا ومدوره " وهذه مقولة صحيحة فعين الإنسان تحسد، لافتا إلى أن النظرة أشد من الحسد.



وأضاف خلال إحدى البرامج الفضائية، أن الإنسان إذا لم يحصن نفسه صباح كل يوم بلا إله إلا الله فسيكون عرضة للحسد .



وأوضح وهدان أن الشيطان قد يحسد الإنسان وذلك عندما يجده يصلي ويصوم ويداوم على ذكر الله فيدخل له من ناحية الزوجة والأبناء ويصطنع الأزمات بينهم وإذا ما انتصر عليه ولم يستسلم لهذه الأزمات يبدأ الشيطان في حسد الإنسان وعلاج هذا هو الاستحمام أو قراءة القرآن .



وطالب وهدان بالمواظبة على قراءة القرآن الكريم يوميا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد الوضوء باستمرار فهذه أمور تذهب الحسد وتحصن الإنسان ضده . أما النظر علاجه والحصانه منه قراءة المعوذتين صباحا ومساء .

