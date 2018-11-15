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مدير عام الشباب يتابع تدريبات مشواري بجنوب سيناء.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:51 م
تدريبات مشواري بجنوب
تدريبات مشواري بجنوب سيناء
ايمن محمد
تابع محمد فتحي توفيق ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، فعاليات تدريب مشروع " مشواري " والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) للمرحلة العمرية من 18 وحتي 24 عاما والتي أقيمت بقاعة الاستاد الرياضي بطور سيناء، مركز شباب طور سيناء ، مركز شباب الساحل ، مركز شباب الصيادين بمشاركة 200 شاب وفتاة والمقامة خلال الفترة من 10 حتي 16 نوفمبر الجاري وبحضور احمد عبد العزيز محمد وكيل المديرية للشباب واحمد مسعد مدير المنشآت الرياضية .

ويستهدف البرنامج تدريب الشباب من قبل مجموعة مدربين من المنظمة والتي تهدف الي تحويل مراكز الشباب لمراكز مجتمعية واستخدام الرياضة لتغيير أسلوب الحياة، بالإضافة إلى تغيير مفاهيم الشباب والنشء نحو الأفضل في كافة مناحي الحياة.

واكد مدير عام المديرية علي اهتمام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية تضافر الجهود بما يكفل إنجاز البرامج والأنشطة قيد التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرًا إلى جهود منظمة اليونيسيف وإسهاماتها في دعم برامج وأنشطة النشء والشباب، مضيفا أن الشركة تستهدف زيادة البرامج وتوسيع نطاق التنفيذ، وتوفير دعم متكامل من اليونيسف في الجانب الثقافي والفني والصحي والرياضي للنشء والشباب والتوسع في مجالات بروتوكول التعاون مع الوزارة من تمكين عدد أكبر من النشء والشباب من الاستفادة من البرنامج الوطني "مشواري" الذي يقدم حزمة مهارات حياتية ومهارات قابلية التوظيف وريادة الأعمال للمساعدة في التغلب على مشكلة البطالة والهجرة غير النظامية والممارسات الضارة.

مدير عام الشباب يتابع تدريبات مشواري بجنوب سيناء.. صور
مدير عام الشباب يتابع تدريبات مشواري بجنوب سيناء.. صور
مدير عام الشباب يتابع تدريبات مشواري بجنوب سيناء.. صور
مدير عام الشباب يتابع تدريبات مشواري بجنوب سيناء.. صور
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