نائب محافظ الأقصر: مؤتمر رواد الأعمال يمثل أهمية كبرى للإقليم

قال محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، خلال الجلسة الافتتاحية لدعم رواد الأعمال بمصر، إن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبرى للمحافظة ، رغم أن المحافظة سياحية فى المقام الأول وقائمة على صناعة السياحة التى تدعم قاطرة التنمية .





وأكد عبد القادر، خلال ختام الجلسة، على دعم أفكار جميع الشباب لسد الفجوة فى أيجاد فرص عمل مناسبة ، ودعم أفكار خارج الصندوق لأقامة استثمارات جديدة فى الأقصر ، مع تقديم الدعم للشباب.





وكرم المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة جوائز تقديرة لـوزيرة الاستثمار سحر نصر، وكذا إيمان عمران رئيس قسم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية فى مصر .



