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محافظات

نائب محافظ الأقصر: مؤتمر رواد الأعمال يمثل أهمية كبرى للإقليم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:40 م
مؤتمر رواد الأعمال
مؤتمر رواد الأعمال
شمس يونس
قال محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، خلال الجلسة الافتتاحية لدعم رواد الأعمال بمصر، إن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبرى للمحافظة ، رغم أن المحافظة سياحية فى المقام الأول وقائمة على صناعة السياحة التى تدعم قاطرة التنمية .

وأكد عبد القادر، خلال ختام الجلسة، على دعم أفكار جميع الشباب لسد الفجوة فى أيجاد فرص عمل مناسبة ، ودعم أفكار خارج الصندوق لأقامة استثمارات جديدة فى الأقصر ، مع تقديم الدعم للشباب.

وكرم المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة جوائز تقديرة لـوزيرة الاستثمار سحر نصر، وكذا إيمان عمران رئيس قسم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية فى مصر .

كان ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتعاون الدولى بالمؤتمر بالاقصر وحضور عدد كبير من رجال الأعمال.
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