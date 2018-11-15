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اقتصاد

عصام شرف: مصر محور استثمارى كبير للصين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:40 م
عصام شرف
عصام شرف
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق وعضو المجلس الاستشارى لمبادرة الحزام والطريق، ان العلاقات المصرية الصينية تمتد لآلاف السنين ، وقد لعبت مصر دورا بارزا فى طريق الحرير وهذا ما يؤكد على اهمية العلاقات المصرية الصينية.

وأضاف شرف خلال منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين اليوم، ان حضارتنا المصرية والصينية لعبا دورا في تشكيل التاريخ الإنساني ولعبت مصر دورا محوريا في طريق الحرير القديم.

وأشار إلى ان طريق الحرير القديم استطاع الجمع بين الغرب والشرق واليوم في ظل المبادرة التاريخية التي أطلقها الرئيس الصينى في٢٠١٣ أننا نستعيد التاريخ لكن بأسلوب مختلف فبدلا من الطرق الضيقة أصبح هناك طرق وسكك حديد عملاقة وبدلا من الدواب أصبح هناك السفن والشاحنات الحديثة . 

ولفت إلى أنه فى ظل السعى للتنمية التجارية اصبح هناك التنمية المشتركة ومفهوما ساميا للمصير المشترك مهما مع المبادرة التى يتم اطلقها اليوم. 

واكد أنه بدلا من تجمع التجار فى الاسواق اصبح لدينا معارض تحقق أهداف الحوار التجارية والثقافية ، لافتا الى انه من هنا تاتى اهمية هذا المعرض فهو فرصة للتعارف بين التجار والصناع من خلال الترويج للمنتجات فى ظل التنوع فى المنتجات المعروضة .

واشار الى انه بخصوص الاستثمار، فإن مصر تعتبر مركزاً محورياً للعديد من الفرص الاستثمارية والتى تعتبر بوابة للعديد من الدول فى ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين التكتلات الاقتصادية المختلفة .
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