وزير الشباب: مصر لا ينقصها شيء لتصبح من أفضل 10 دول عالميا.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر لا ينقصها شيء نهائيًا لكى تصبح من أفضل 10 دول عالميًا فى مجال الرياضة، لافتًا إلى أن هناك 65% من التعداد السكانى من الشباب، و23 مليونا فى السن قبل الجامعى، بالإضافة إلى وجود المنشآت والكيانات الرياضية المنتشرة على مستوى المحافظات، فضلا عن 23 كلية متخصصة في علوم الرياضة.



وقال وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم، الخميس، لتدشين عدة مشروعات رياضية، إن مشروعات "الألف محترف، ورعاية الموهوبين رياضيا، وتجهيز أبطال أوليمبيين"، التي تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بريزنتيشن سبورتس، لرعايتها، ستأتي بثمارها في أقرب وقت.



وشدد صبحي على أن هناك تعاونا مع جميع أطراف الرياضة وصناعة البطل من أجل التجهيز لهذا الملف العملاق، ولكي تثبت الدولة المصرية أنها قادرة على إنجاز المشاريع في وقت سريع للغاية وبدقة فائقة.



وأضاف: "شركة بريزنتيشن سبورتس عليها مسئولية اجتماعية في هذا المشروع، وكذلك إعلام المصريين، فكرة القدم لها طبيعة خاصة، وآمنا بفكرة الألف محترف، ووضعنا المنظومة الكاملة للخروج بالمشروع إلى النور".



وتابع: "سنتعاقد مع خبراء من الخارج، بالإضافة إلى خروج اللاعبين لقضاء فترات معايشة في الخارج، وتوفير جميع سبل النجاح لكي يكون لدينا باقة كبيرة من اللاعبين تشمل الكم والكيف يمتلك الموهبة ويكون لديه ثقافة الاحتراف".



واستطرد: "وصلنا مع اتحاد الكرة والمنظومة الكروية إلى اتفاق بدخول الجماهير للملاعب، وهدفنا في الموسم المقبل عودة الجمهور بكل قوته كما كان من قبل، وسنطور الاستادات بشكل أفضل بالتعاون مع شركة استادات".