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تعليم

شكوى طالب تدفع محافظ الجيزة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالهرم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
محمد الصاحى
كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم، بشن حملة؛ لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي، وقطع المرافق عنها.

جاء ذلك؛ استجابة لشكوى أحد طلاب مجمع مدارس الصفا والمروة بحى الهرم، لمحافظ الجيزة، خلال جولته بمجمع المدارس، من حيث الضغوط التي يمارسها أصحاب مراكز الدروس الخصوصية على الطلاب.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتوانى في غلق مراكز الدروس الخصوصية التي لا تمتلك ترخيصا، وتمارس ضغوطا على الطلاب.
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