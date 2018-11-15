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تعليم

انطلاق قافلة طبية للأنف والأذن لطلاب واحة سيوة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
ايمن محمود
انطلقت اليوم الخميس قافلة طبية لتخصصات الأنف والأذن والسمعيات للكشف المبكر على طلاب المدارس بواحة سيوة والقيـام بالمسـح السـمعي لهـم بمستشفى ســيوة ، بالتنسـيــق مع مديريـة التربية والتعليم، ومديريـة الشئون الصحية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني . 

وصـرح د. سـمير النيلى وكيل وزارة التربيـة والتعليم بمطـروح، بأن القافلة برعاية إحدى الشركات المتخصصــة فى مجال السمعيات وتحت اشراف الدكتورة ياسمين مطر، صاحبة مبادرة رعاية أطفال القوقعة.

وأوضح أن القافلة تضم نخبة من الأطباء المتميزين في تخصصات الأنف والأذن والسمعيات للكشـف على طلاب مـدارس سـيوة بالإضافة إلـى تنظيـم اختبار الذكاء للطلاب وتسليم سماعات طبيـة لمن يعانون من ضعف السمع . 

وشــدد على تذليــل كافــة العقبــات، مع تنظيـم قافلـة شـهريـة بكل إدارة تعليمية بالمحافظـة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، ومديرية الصحة ، لعلاج الطلبة والاهتمام بالصحة العامة لهم والارتقاء بكافة الخدمات الطبية.
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