انطلاق قافلة طبية للأنف والأذن لطلاب واحة سيوة

انطلقت اليوم الخميس قافلة طبية لتخصصات الأنف والأذن والسمعيات للكشف المبكر على طلاب المدارس بواحة سيوة والقيـام بالمسـح السـمعي لهـم بمستشفى ســيوة ، بالتنسـيــق مع مديريـة التربية والتعليم، ومديريـة الشئون الصحية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .





وصـرح د. سـمير النيلى وكيل وزارة التربيـة والتعليم بمطـروح، بأن القافلة برعاية إحدى الشركات المتخصصــة فى مجال السمعيات وتحت اشراف الدكتورة ياسمين مطر، صاحبة مبادرة رعاية أطفال القوقعة.





وأوضح أن القافلة تضم نخبة من الأطباء المتميزين في تخصصات الأنف والأذن والسمعيات للكشـف على طلاب مـدارس سـيوة بالإضافة إلـى تنظيـم اختبار الذكاء للطلاب وتسليم سماعات طبيـة لمن يعانون من ضعف السمع .



