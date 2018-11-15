نائب يطالب بتولي القطاع الخاص ملف الصيانة لجميع الهيئات

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة قومية للصيانة، أمر صعب إذا ما تولته الحكومة، نظرًا لعدم امتلاكها الآليات والقدرة على تنفيذ الهدف الذي أنشأت من أجله، مطالبًا بأن تكون هناك شراكة للقطاع الخاص في هذا الصدد.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من الصعب وجود هيئة حكومية تتولى الصيانة، نظرًا لتعدد المراكز والهيئات التي تحتاج إلى صيانة، ما ينتج عنه تشتت في التعامل معها، على عكس القطاع الخاص، الذي يمتلك من الآليات والأدوات، ما يؤهله للتعامل مع أعمال الصيانة بجميع القطاعات.





وأوضح أن باب المصروفات بالموازنة العامة للدولة، خصص جزءًا من ميزانيته لأعمال الصيانة الدورية، وبالتالي لا حاجة لنا في تخصيص جزء منفرد لها بالموازنة العامة للدولة.



