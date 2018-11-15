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محافظات

تسرب بترولى جديد فى مياه الغردقة وتحرك رسمى لاتخاذ الإجراءات

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:53 م
تسرب بترول بمياه
تسرب بترول بمياه الغردقة
إبراهيم جادالله
تلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالغردقة، اليوم، الخميس، بلاغًا من أحد المراكب السياحية، بوجود كميات كبيرة من الزيت الخام شمال مدينة الغردقة.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن الجمعية تلقت البلاغ وعلى الفور تم إخطار مركز عمليات المحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التسرب.

وحذرت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالغردقة من حدوث تلوث بترولي يدمر البيئة البحرية والبرية ما لم تتم السيطرة على التسرب البترولي.
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