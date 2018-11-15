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58 سفينة عبرت قناة السويس اليوم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:41 م
قناة السويس
قناة السويس
أ ش أ
عبرت 58 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الخميس، بحمولات بلغت 3 ملايين و600 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن 33 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونين و100 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية "إيما ميرسك" بحمولة بلغت 173 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و500 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات البنمية "إيفر جرين" بحمولة بلغت 222 ألف طن.

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