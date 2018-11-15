شعراوي: نحتاج إلى 35 مليار جنيه لرصف الطرق

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مشكلة التوك توك ليست خطرا على الأمن فقط، وإنما خطر من الناحية الأمنية والاقتصادية وعلى التعليم والصحة، موضحا أن الشباب يستسهلون شراء توك توك والعمل عليه وكسب مبالغ كبيرة شهريا، ما يهدد الصناعات الصغيرة والحرف.



وقال شعراوي، خلال لقائه بمجموعة من شباب المبادرات التنموية من جميع المحافظات اليوم، الخميس، إنه مطلوب رصف 8500 كم خلال 4 سنوات، لافتا إلى أننا نحتاج لـ 35 مليار جنيه لرصف الطرق، منها 19.8 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية المهمة بصورة عاجلة، ولن نستطيع أن نفعل ذلك إلا بمشاركة القطاع الخاص.



ونوه بدور الشباب في النهوض بالمجتمع، لافتا إلى ضرورة التخلص من النظرة التشاؤمية بسبب المشاكل، مشيرا إلى أننا نحتاج أن ننشئ بنكا معلوماتيا لطرح أفكار الشباب.

