ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شعراوي: نحتاج إلى 35 مليار جنيه لرصف الطرق

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مشكلة التوك توك ليست خطرا على الأمن فقط، وإنما خطر من الناحية الأمنية والاقتصادية وعلى التعليم والصحة، موضحا أن الشباب يستسهلون شراء توك توك والعمل عليه وكسب مبالغ كبيرة شهريا، ما يهدد الصناعات الصغيرة والحرف.

وقال شعراوي، خلال لقائه بمجموعة من شباب المبادرات التنموية من جميع المحافظات اليوم، الخميس، إنه مطلوب رصف 8500 كم خلال 4 سنوات، لافتا إلى أننا نحتاج لـ 35 مليار جنيه لرصف الطرق، منها 19.8 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية المهمة بصورة عاجلة، ولن نستطيع أن نفعل ذلك إلا بمشاركة القطاع الخاص.

ونوه بدور الشباب في النهوض بالمجتمع، لافتا إلى ضرورة التخلص من النظرة التشاؤمية بسبب المشاكل، مشيرا إلى أننا نحتاج أن ننشئ بنكا معلوماتيا لطرح أفكار الشباب.
loading...

ترشيحاتنا

قرار جمهورى بالموافقة على قرض من البنك الدولي لتطوير نظام الرعاية الصحية

وكيل السوري أحمد الصالح يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

أطباء يعثرون على كنز علي بابا في معدة مريضة ..صور

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

شاهد.. ناهد السباعي تستعرض لياقتها في صالة الجيم

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

بث مباشر.. مؤتمر النائب العام السعودى لكشف ملابسات مقتل جمال خاشقجى

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

مصر وتونس .. اجيري يتسلح بالثلاثي الأساسي وصلاح سوبر هيرو الفراعنة

أعشاب تغفليها تعمل على تعزيز الأيض ومحاربة الكوليسترول

نجم الزمالك السابق يفتح النار على الإعلام التونسي بسبب الأهلي

بالفيديو.. اختفاء جزيرة كاملة يثير لغطا بين العلماء وخفر السواحل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

40 دقيقة من السيول ضربت عزبة سعيد بأسيوط وتدخل عاجل من المسئولين

شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب
خبير اقتصادى: تشديد الرئيس على استكمال الإصلاح يحمل رسالة مهمة .. فيديو
طرح البرومو الدعائى لفيلم UglyDolls.. فيديو
وزير الشباب: مصر لا ينقصها شيء لتصبح من أفضل 10 دول عالميا.. فيديو
دياب اللوح: العدوان الإسرائيلى الغاشم يستهدف حياة المدنيين العزل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟