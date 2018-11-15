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تعليم

محمد سيد رئيسا لاتحاد طلاب جنوب الوادي وأبو السعود نائبا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:53 م
صدى البلد
يوسف رجب
أعلن الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فوز الطالب محمد سيد على بكلية التربية رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة، والطالب أبو السعود عبد السميع أبو السعود، بكلية التجارة نائبا لرئيس الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثانية لانتخابات الاتحاد التي أجريت اليوم، الخميس.

وأكد رئيس الجامعة، توجيه أوجه الدعم لاتحاد الطلاب للقيام بدوره في تفعيل الأنشطة الطلابية وتمثيل طلاب الجامعة في مختلف الفعاليات.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية دور الاتحاد في نشر ثقافة العمل الجماعي والقيام بتجربة متميزة في العمل الطلابي واثراء انشطة الجامعة المختلفة فنيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

شهد فعاليات العملية الانتخابية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة الدكتور على الدين عبد البديع القصبى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور خالد عبد الرحمن، المدرس بكلية الحقوق، ومحمد وليد، مدير عام رعاية الشباب، واثنين من الطلاب عادل ربيع عبد الرحيم، كلية الحقوق، والطالبة فاطمة محمد عبد اللاه، كلية التمريض.
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