3 ملايين دولار استثمارات امريكية لخدمة القطاع الصحي

أعلن صندوق المشروعات المصري الأمريكي ، عن ضخ مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي في قاعدة داوي الطبية، فيما يعد خطوة استراتيجية اتخذتها الجهتين لدعم نمو قطاع الرعاية الصحية في مصر.





وذكر الصندوق في بيان له، أن الشراكة تهدف إلى المساعدة على تحسين جودة الحياة للمصريين؛ حيث تقدم عيادات داوي معيارًا جديدًا في خدمات العيادات الخارجية للمرضى تركز على تحسين تجربتهم الصحية.





وبهذه المناسبة، قال جيمس أ. هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأمريكي: "ستساعدنا شراكتنا مع عيادات داوي على دعم أهداف فريق إداراتها الناجح لتنمية مشروعهم؛ حيث تتميز مصر بتعداد سكاني يزيد على 100 مليون نسمة، من بينهم 45 % يعيشون في الحضر ولا تتوافر لديهم خدمات الرعاية الصحية الكافية."





واضاف: " يعتبر تركيز داوي على الوصول لأفضل النتائج فيما يخص رعاية المرضي، وخطط علاجهم، والالتزام بالسلوك الأخلاقي سببًا أساسيًا لاستثمارنا في هذا المشروع حيث يشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لمساعدة داوي في التوسع فيما تقدمه للشعب المصري من خدمات".





وفي سياق متصل، أضافت أمل عنان، المدير التنفيذي لصندوق المشروعات المصري الأمريكي "يعتبر دعم تمكين المرأة في مصر على رأس أولوياتنا، وبصفة خاصة رائدات الأعمال الموهوبات اللاتي تسعين لتحقيق اختلاف في مجتمعاتهن ومن خلال تولي مجموعة من الإناث للمراكز القيادية في الشركة، بالإضافة إلى انضمامي شخصيًا مع ندى شوشة، عضو مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأمريكي، إلى مجلس إدارة داوي، ستشكل المرأة جزءًا كبيرًا من مجلس إدارة داوي."





وتابعت "نحن نؤمن بأن وجود المرأة في المراكز القيادية وفي مجالس الإدارات يسهم إلى حد كبير في توجيه صناعة القرار بما يحقق نتائج مجتمعية إيجابية ومثمرة ونحن نفتخر بكوننا جزءًا من هذا الإنجاز."



