برلمانى: قوانين جديدة لتطوير منظومة النقل النهري والسكة الحديد.. فيديو

قال اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يجب تطوير كلا من النقل النهري والسكة الحديد لأنهما مهمين لنقل الركاب والبضائع للتخفيف من حدة الزحام على الطرق وتلفياتها.





وأوضح "طعيمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الخميس، أن النقل النهري يكاد يكون مهملا من قبل القانون لذا سيتم الاتجاه لسن قوانين جديدة لتطوير منظومة النقل.



