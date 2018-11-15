موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 4 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات و مغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 2 سفينة ومن المنتظر دخول 6 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 1 سفينة حاويات و مغادرة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينةحاويات و 2 سفينة بضائع عامة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.