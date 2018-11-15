ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير الأوقاف: فصل أي موظف يكتب على مواقع التواصل ما يتعارض مع الفكر الوسطي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:53 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبيح
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، إن الوزارة تجري متابعة دورية على أئمة المنابر وكذا على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.. مشيرًا إلى أنه سيتم فصل أي شخص تابع للوزارة يكتب تغريدات مُتشددة تُخالف الوسطية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وزير الأوقاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيع 250 طن أرز وسكر للأسر الأولى بالرعاية، أنه لا مكان للتطرف والمتطرفين في مساجد مصر أو في وزارة الأوقاف.. مشددًا على أنه لن يتم تجاهل أي حديث بعيد عن الوسطية.

وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير سلع أساسية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات وفقاً لخريطة وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة خلال توقيع بروتوكول التعاون اليوم الخميس، إنه سيتم عقب الانتهاء من توزيع 678 طن لحوم، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير 100 طن سكر و150 طن أرز لتوزيعها في صورة "شنط المولد النبوي الشريف" بمتوسط 5 كيلو تتكون من 2 كيلو سكر و3 كيلو أرز.

وأشاد الوزير بجاهزية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذراعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير اللحوم والسلع الأساسية المطلوبة خلال الفترات السابقة دون تقصير أو تأخير.. متوجها بالشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

loading...

موضوعات متعلقة

300 جنيه مكافأة جهود غير عادية للعاملين بالأوقاف

وزير الأوقاف: نعمل على رفع المستوى العلمي والثقافي للأئمة

وزير الأوقاف يعتمد تعيين 368 إماما وخطيبا خلال ساعات

وزير الأوقاف على رأس قافلة دعوية إلى محافظة الشرقية.. الجمعة

وزير الأوقاف على رأس قافلة دعوية إلى محافظة الشرقية

وزير الأوقاف: شهادة أمان للعاملين بالوزارة

ترشيحاتنا

شاهد.. ناهد السباعي تستعرض لياقتها في صالة الجيم

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

أعشاب تغفليها تعمل على تعزيز الأيض ومحاربة الكوليسترول

النيابة السعودية: قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله حال رفضه العودة

سقوط عدو ترامب في قبضة الشرطة.. بتهمة ضرب امرأة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

الملكة إليزابيث تكسر القواعد الملكية من أجل الأمير تشارلز

سكانها 60 شخصا فقط ويزورها 600 ألف سائح سنويًا.. قصة مدينة هولندية على وشك الإفلاس

النيابة السعودية: التوصل إلى 5 من المحرضين على قتل جمال خاشقجي

مصر وتونس .. اجيري يتسلح بالثلاثي الأساسي وصلاح سوبر هيرو الفراعنة

طوارئ واستنفار أمني بمطار إسرائيلي لإنقاذ 190 راكبا.. صور

في استعراض للقوة.. حاملتا طائرات أمريكيتان تنفذان مناورات معقدة جنوب الصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

40 دقيقة من السيول ضربت عزبة سعيد بأسيوط وتدخل عاجل من المسئولين

شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

فيديو

طرح البرومو الدعائى لفيلم UglyDolls.. فيديو
وزير الشباب: مصر لا ينقصها شيء لتصبح من أفضل 10 دول عالميا.. فيديو
دياب اللوح: العدوان الإسرائيلى الغاشم يستهدف حياة المدنيين العزل.. فيديو
الجامعة العربية تقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة .. فيديو
الجامعة العربية: سلطات الاحتلال تتمادى فى الاعتداء على الأبرياء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟