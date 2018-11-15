وزير الأوقاف: فصل أي موظف يكتب على مواقع التواصل ما يتعارض مع الفكر الوسطي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، إن الوزارة تجري متابعة دورية على أئمة المنابر وكذا على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.. مشيرًا إلى أنه سيتم فصل أي شخص تابع للوزارة يكتب تغريدات مُتشددة تُخالف الوسطية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف وزير الأوقاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيع 250 طن أرز وسكر للأسر الأولى بالرعاية، أنه لا مكان للتطرف والمتطرفين في مساجد مصر أو في وزارة الأوقاف.. مشددًا على أنه لن يتم تجاهل أي حديث بعيد عن الوسطية.





وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير سلع أساسية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات وفقاً لخريطة وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة خلال توقيع بروتوكول التعاون اليوم الخميس، إنه سيتم عقب الانتهاء من توزيع 678 طن لحوم، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير 100 طن سكر و150 طن أرز لتوزيعها في صورة "شنط المولد النبوي الشريف" بمتوسط 5 كيلو تتكون من 2 كيلو سكر و3 كيلو أرز.





وأشاد الوزير بجاهزية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذراعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير اللحوم والسلع الأساسية المطلوبة خلال الفترات السابقة دون تقصير أو تأخير.. متوجها بالشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.



