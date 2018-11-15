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أخبار العالم

مقابل 4 ملايين دولار.. قطر تستغل مطربة عالمية لتلميع صورتها.. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:51 م
أمير قطر
أمير قطر
القسم الخارجي
سعت قطر لاستغلال مطربة عالمية من أجل تلميع صورتها في وسائل الإعلام، في ظل الاتهامات التي تلاحقها بدعم الإرهاب واحتضان التنظيمات الإرهابية، خصوصا بععد مقاطعة دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لها في 5 يونيو 2017.

وقدمت المغنية الأمريكية االشهيرة جنيفر لوبيز عرضا غنائيا على مسرح قطر لمدة 20 دقيقة، وشاركت في جلسة أسئلة وأجوبة في افتتاح ضخم لمركز تجاري فاخر مقابل 2 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع "تي إم زي" الإخباري.

وأشار الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك المبلغ صرفت قطر ما يقرب من مليون دولار لتغطية نفقات جنيفر لوبيز، بما في ذلك الطائرات الخاصة.

ومن المحتمل أن تؤدي لوبيز عرضا غنائيا آخر لمدة 20 دقيقة الأسبوع المقبل في حفلة الخطوط الجوية القطرية في مرح دولبي بلوس أنجلوس مقابل 1,2 مليون دولار.

وأضاف الموقع أن جينيفر قد أجرت حديثا مع العامة حول حقوق المرأة أثناء وجودها في قطر.

وتابع أن جينفر كانت واحدة من بين عدد قليل من النساء اللواتي تم دعوتهن إلى البلاد.

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