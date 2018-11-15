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مرأة

أحمى نفسك من الإصابة بنزلات البرد بهذه الحيل

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
لمياء الياسين
مع دخول فصل الشتاء وحدوث التقلبات الجوية تكثر إصابة الكثير من مرضى الحساسية بنزلات البرد القاسية فهل أنت من هؤلاء إليك مجموعة إحتياطات عليك القيام بها لتفادى كثرة الإصابة بنزلات البرد يقدمها موقع "هيلث "

1- عليك تناول السوائل الدافئة قبل النزول صباحا قبيل النزول من السيارة وبفضل الإعتماد بشكل مباشر على الأعشاب مثل التيليو أو القرفة مثلا ..

2- جربى وضع زيت زيتون فى فتحات الأنف من الداخل فهو يقيك من تهيجات الصدر..

3 -توقفى عن تناول المخلالات والمشروبات الحارة المهيجة للصدر كالشطة والأطعمة الحارة والليمون لمرضى الصدر، فيهيج السعال بكثرة.

4-أحرصى على تنظيف المنزل جيدا من أثار الغبار المتناثرة فقد يكون ذلك سبب فى أثارة الحساسية ومن ثم ضعف مناعتك والإصابة بفيروسات البرد والأنفلونزا المزعجة ..

5-تناولى الأطعمة الأكثر غنى بفيتامين سى فهى ترفع مناعتك وتحميك من نزلات البرد والأنفلونزا والإصابة المتكررة بها ..

6- لا تغفلى أهمية النوم الجيد فهو يعمل على رفع المناعة ويحميك من الإضابة بالأمراض الفيروسية مثل البرد والأنفلونز
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