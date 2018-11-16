برلماني يطالب بتنظيم أسواق للمشروعات متناهية الصغر

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن هناك عشوائية انتابت حركة التجارة في مصر، الأمر الذي انعكس على تحصيل القيم الضريبية لها.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن ربط التحصيل الضريبي إلكترونيًا، له فوائد في تنظيم هذه العشوائية المنتشرة في حركة التجارة، مشيرًا إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيزيد من الحصيلة الضريبية من جهة، كما سيؤدي لارتفاع الأسعار من جهة أخرى.



وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك استثناءات في تحصيل القيمة المضافة، تطبق على "الأكشاك" والعربات المتنقلة، مقترحًا بأن يكون هناك تنظيم لها عن طريق وجود أسواق للمشروعات المتناهية الصغر، تتولى تحصيل الضرائب منهم.



كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرح بأن الحكومة بصدد إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، مع نهاية شهر يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى، بعد تزايدها مؤخرًا، كما صرح بأن هناك بعض المشاكل في ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تدفع الوزارة لعرضها على مجلس النواب.