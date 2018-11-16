ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بتنظيم أسواق للمشروعات متناهية الصغر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
النائب عمرو الجوهرى
النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن هناك عشوائية انتابت حركة التجارة في مصر، الأمر الذي انعكس على تحصيل القيم الضريبية لها.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن ربط التحصيل الضريبي إلكترونيًا، له فوائد في تنظيم هذه العشوائية المنتشرة في حركة التجارة، مشيرًا إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيزيد من الحصيلة الضريبية من جهة، كما سيؤدي لارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك استثناءات في تحصيل القيمة المضافة، تطبق على "الأكشاك" والعربات المتنقلة، مقترحًا بأن يكون هناك تنظيم لها عن طريق وجود أسواق للمشروعات المتناهية الصغر، تتولى تحصيل الضرائب منهم.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرح بأن الحكومة بصدد إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، مع نهاية شهر يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى، بعد تزايدها مؤخرًا، كما صرح بأن هناك بعض المشاكل في ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تدفع الوزارة لعرضها على مجلس النواب.
loading...

ترشيحاتنا

ننشر قائمة لاعبى الأهلي المشاركين فى النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا

سر اتصال محمد صلاح بـ أحمد أسامة بطل مصر الأوليمبى

كريستيانو رونالدو يتزوج أم أولاده

شاهد.. حلا شيحة تبكي على الهواء في أول ظهور بعد خلع النقاب

وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة غرقا في النيل بسبب الكرة

المحترفون فى الخارج لف وارجع تانى.. 7 نجوم على الطريق السريع للعودة الى مصر

رفع 755 كجم.. النقيب مصطفى العراقي أقوى رجل فى العالم

العامري فاروق: الأهلي في أعماق القلب ومن يتق الله يجعل له مخرجا

الإفتاء: حلاوة المولد سنة تعلمناها عن النبي.. فيديو

نقيب الصيادلة: تكليف محاميين مصري وسعودي لمتابعة مقتل صيدلي بالمملكة

فيديو صادم يرصد تدني أوضاع مستشفيات قطر ويفضح إهمال أمير الارهاب.. فيديو

غلق حضانة فيديو تعذيب أطفال الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

زكريا ناصف يفجر مفاجأة حول إعادة تشكيل لجنة للكرة بالأهلي.. فيديو
أحمد فهمي يبهر منى الشاذلى بألعاب سحرية على الهواء.. فيديو
موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك
أحمد فهمي يروي مشاكل وقع فيها بسبب تشابه الأسماء.. فيديو
مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟