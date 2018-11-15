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فن

رانيا فريد شوقي فى أول يوم تصوير بـ أبو العروسة 2

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:46 م
صدى البلد
سمر سعد
بدأت النجمة رانيا فريد شوقي تصوير أول مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" في اللوكيشن الخاص بها في إحدى الشقق بمنطقة الهرم، حيث استمر التصوير ما يقرب من ١٧ ساعة، ومن المقرر عرضه قبل نهاية هذا العام.

وأشارت رانيا فريد شوقي إلى أن الجزء الثاني من المسلسل ( أبو العروسة ) يشهد العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة، لافتة إلى العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

وأعربت رانيا عن سعادتها بالتعاون مع أسرة المسلسل بالكامل، منوهة إلى أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعددا كبيرا من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.
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