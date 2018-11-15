بكرى عن قضية خاشقجي: التحقيقات السعودية اتسمت بالشفافية

التحقيقات السعوديه اتسمت بالشفافيه ، وهو مااظهره قرار الإتهام ونشر الحقائق كاملة بالرغم من رفض تركيا التعاون مع المملكه وتقديم ماتزعم انها تسجيلات حول الحادث ، النيابة العامة السعوديه إستطاعت أن تصل إلي الحقائق كاملة ، ولم يعد أحد يستطيع المزايدة علي القضاء السعودي ، ياليت — مصطفى بكري (@BakryMP) November 15, 2018

علق البرلماني مصطفى بكرى على بيان النائب العام بشأن قضية خاشقجي الذى أصدرته السعودية اليوم، خلال مؤتمر صحفى.وغرد "بكرى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "التحقيقات السعودية اتسمت بالشفافية، وهو ما أظهره قرار الاتهام ونشر الحقائق كاملة بالرغم من رفض تركيا التعاون مع المملكة وتقديم ما تزعم أنها تسجيلات حول الحادث، النيابة العامة السعودية استطاعت أن تصل إلي الحقائق كاملة".وتابع: "ولم يعد أحد يستطيع المزايدة علي القضاء السعودي، ياليت أردوغان وحلفاؤه الأمريكان وحكام قطر، كانت لديهم الشفافية التي تميز بها القضاء السعودي، والآن لم تعد لديهم حاجة، فماذا هو فاعلون؟".كان شلعان الشلعان، ممثل النيابة العامة السعودية، قد كشف عن تفاصيل جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.