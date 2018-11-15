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حوادث

أمن الغربية يحرر 398 مخالفة إشغالات ومرافق و60 قضية لردع المخالفين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 398 مخالفة اشغالات ومرافق و60 قضية لردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحتاوي حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية "حرر (60) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا الاموال العامة حرر (1) قضية بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامـــة حرر (169) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و(183) محضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و(45) فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفاكهة و(14) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و(3) محاضر مبانى مخالفة و(30) غرامة فورية و(8) قرارات ادارية وهندسية و(4) عربات يدوية وكارو و(77) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام".

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.
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