ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسباب الإصابة بالإمساك وطرق تجنبه.. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
آيات أحمد
قدمت الدكتورة والإعلامية شيرى أنسي، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، روشتة علاجية؛ للشفاء من الإمساك، ومعلومات عن أسباب الإصابة به.

وقالت أنسى، إن مشكلة الإمساك تعتبر إحدى معوقات الدايت؛ لأنها تمنع من خفض الوزن، مشيرة إلى أن تناول الاكل قليل الألياف وقلة شرب المياه يتسبب فى الإمساك.

وأوضحت أنه لو امتنع الشخص المريض عن التبرز لمدة 3 أيام يعتبر مصاب بالإمساك المزمن ومن الممكن أن يصاب بالشرخ الشرجى أو البواسير بسبب الإمساك، مشيرة إلى أن مرض الشلل الرعاش وسرطان الدم يصيبان الإنسان بالإمساك.
loading...

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة عزبة الفرعونية بأشمون ويحيل مديرها للتحقيق.. صور

شاهد.. ناهد السباعي تستعرض لياقتها في صالة الجيم

اعتقال نائب سابق لرئيس المخابرات الإثيوبية

النيابة السعودية تكشف مفاجآت حول مقتل جمال خاشقجي

عقوبات رادعة فى انتظار الترجى بسبب أحداث النهائى الأفريقى أمام الأهلى

أمن القاهرة ينقذ سيدة وطفليها ضلوا الطريق بصحراء القاهرة الجديدة.. صور

تعرف على سيناريوهات اليوم الحاسم في الأهلي

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

تعليق ناري من طارق يحيى على اعتزال وليد سليمان اللعب دوليا

قرار جديد بشأن محمد صلاح في منتخب مصر

7 نجوم فى الزمالك يواجهون شبح التجميد بسبب جروس

أطباء يعثرون على كنز علي بابا في معدة مريضة ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخطوطات نجع حمادي: كنز قبطي نجا من سماسرة التاريخ قبل 70 عاما.. صور

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة عزبة الفرعونية بأشمون ويحيل مديرها للتحقيق.. صور

لوحات إرشادية جديدة للمتحف المصري في عيده ميلاده 116 .. صور

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

فيديو

طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير
هالة زايد: أخذ المحددات البيئية شيء مهم جدًا لصحة الإنسان .. فيديو
فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟