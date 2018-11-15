أسباب الإصابة بالإمساك وطرق تجنبه.. فيديو

قدمت الدكتورة والإعلامية شيرى أنسي، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، روشتة علاجية؛ للشفاء من الإمساك، ومعلومات عن أسباب الإصابة به.



وقالت أنسى، إن مشكلة الإمساك تعتبر إحدى معوقات الدايت؛ لأنها تمنع من خفض الوزن، مشيرة إلى أن تناول الاكل قليل الألياف وقلة شرب المياه يتسبب فى الإمساك.



وأوضحت أنه لو امتنع الشخص المريض عن التبرز لمدة 3 أيام يعتبر مصاب بالإمساك المزمن ومن الممكن أن يصاب بالشرخ الشرجى أو البواسير بسبب الإمساك، مشيرة إلى أن مرض الشلل الرعاش وسرطان الدم يصيبان الإنسان بالإمساك.

