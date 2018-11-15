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أخبار البلد

الأطباء تطالب الصحة بوقف ترخيص مزاولة المهنة لخريجى العلوم الصحية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
محمد غالي
طالبت نقابة الأطباء في مخاطبة رسمية، وزيرة الصحة د. هالة زايد بضرورة الإغلاق الفوري للسجل الخاص بالترخيص لخريجي العلوم الصحية بمزاولة المهنة كأخصائيين وكذلك سحب جميع القرارات الخاصة به أو على الأقل تجميدها.

وأعربت نقابة الأطباء سابقًا عن المشاكل الجامحة التي تنتج عن "سجل إخصائى" لخريجى الكليات المساعدة المتعددة، التي نشأت بأسماء علوم صحية تطبيقية، أو علوم طبية مساعدة وسعت بعد ذلك لتحويل مسماها إلى علوم طبية تطبيقية وأخذت مسمى أخصائى لخريجيها مع توصيف وظيفى يسمح بالتعدي على مهنة الطب وصحة المواطنين وترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة يسمح بالفعل لخريجي هذه الكليات المساعدة بالقيام بعمل الأطباء.

وبينما تشارك نقابة الاطباء فى اجتماعات مطولة مع ممثلى وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى تحت رئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة, لوضع حل جذرى لكل جوانب الموضوع فى قانونيته, بضم خريجى كلية العلوم الطبية المساعدة بفاروس للسجل.

وطالبت نقابة الأطباء، بالإغلاق الفوري لهذا السجل وسحب جميع القرارات الخاصة به، أو على الأقل تجميده حتى تنهي اللجنة الموسعة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء عملها, حتى لا يتحول هذا السجل غير القانونى لأمر واقع, يصعب تغييره بعد ظهور نتائج اجتماعات اللجنة.

وأحاطت النقابة، أن أى تراخى فى هذا الموضوع معناه أن تنضم يوميًا أعدادا إضافية من غير الأطباء, المصرح لهم بالعمل تحت مسمى "إخصائى مختبرات طبية".. و"أخصائى أشعة وتصوير طبى" وهى مسميات خادعة تسمح لهؤلاء بتضليل المرضى البسطاء.

وأضافت النقابة، أن مسئولية عن حماية المنظومة الصحية, يحتم أخذ خطوة حاسمة تجاه هذا الأمر حتى لا تصبحوا مسئولين أمام الله والوطن عن كل مريض يتم تضليله.
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