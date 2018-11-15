وكيل تعليم بورسعيد ورئيس الإدارة المركزية يحضران مسابقة أوائل الطلبة

قام الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلهام أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة، وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، بحضور نهائي مسابقة أوائل الطلبة للمدارس الرسمية لغات والمتميزة بمكتبة مصر العامة بضيافة ممدوح التابعى مدير عام المكتبة.



وشاهد الحضور جانبا من المسابقة، التى نظمتها إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة تحت إشراف جمال عبد الغنى مدير الإدارة، وانتهت بفوز فريق مدرسة محمد السيد بكأس المسابقة والمركز الأول وجاء فريق مدرسة طلعت حرب فى المركز الثانى.



وصرحت إلهام أحمد إبراهيم، أن ما تراه اليوم من خلال المسابقة من تنافس شريف بين الفريقين يدل على وجود ثقافة تقبل الآخر إلى جانب توفر التفوق العلمى وهو ما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح لبناء الشخصية المصرية وفى نهاية المسابقة، قام الحضور بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب والقائمين على المسابقة ولجنة التحكيم.