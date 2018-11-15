ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد ورئيس الإدارة المركزية يحضران مسابقة أوائل الطلبة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:45 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
قام الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلهام أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة، وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، بحضور نهائي مسابقة أوائل الطلبة للمدارس الرسمية لغات والمتميزة بمكتبة مصر العامة بضيافة ممدوح التابعى مدير عام المكتبة.

وشاهد الحضور جانبا من المسابقة، التى نظمتها إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة تحت إشراف جمال عبد الغنى مدير الإدارة، وانتهت بفوز فريق مدرسة محمد السيد بكأس المسابقة والمركز الأول وجاء فريق مدرسة طلعت حرب فى المركز الثانى.

وصرحت إلهام أحمد إبراهيم، أن ما تراه اليوم من خلال المسابقة من تنافس شريف بين الفريقين يدل على وجود ثقافة تقبل الآخر إلى جانب توفر التفوق العلمى وهو ما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح لبناء الشخصية المصرية وفى نهاية المسابقة، قام الحضور بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب والقائمين على المسابقة ولجنة التحكيم.
loading...

ترشيحاتنا

أول رد فعل تركي بعد بيان السعودية حول مقتل خاشقجي

الشرطة الإسرائيلية تطالب السياح بمغادرة مواقعهم فورا

السعودية تكشف التفاصيل الكاملة حول مقتل جمال خاشقجي.. فيديو

وزير النقل يقف في طابور المترو لقطع تذكرة خلال جولة مفاجئة.. صور

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

فى عيد ميلاده الـ 70.. محطات فى حياة الأمير تشارلز.. أكبر ولى عهد وزير نساء

استنفار وطوارئ في الكويت بسبب الأمطار.. فيديو وصور

نجم الزمالك السابق يفتح النار على الإعلام التونسي بسبب الأهلي

عقوبات رادعة فى انتظار الترجى بسبب أحداث النهائى الأفريقى أمام الأهلى

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو

مدرب منتخب مصر السابق يتنبأ بسيناريو سيئ لمواجهة الفراعنة وتونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

الآلاف يشاركون في الليلة الختامية لمولد القديس مار جرجس بالأقصر

وزير النقل يقف في طابور المترو لقطع تذكرة خلال جولة مفاجئة.. صور

غادة والي تتابع تدريب العاملين في شرطة دبي على حماية الطلبة من الإدمان.. صور

فيديو

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير
طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟