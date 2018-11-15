الأزهر يدفع بقافلة دعوية و4 أطنان لحوم للوادي الجديد

استقبلت محافظة الوادى الجديد، قافلة التوعية الدينية التي أطلقها الأزهر الشريف "مجمع البحوث الإسلامية" والتي تباشر عملها من اليوم الخميس الموافق 15 /11 /2018 وحتى الخميس 22 /11 /2018، من خلال المساجد ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد وبيوت الطلاب، وتضم القافلة نخبة من علماء الأزهر الشريف.



وقال الدكتور محمد بخيت مدير عام الأوقاف بالوادى الجديد، إن القافلة تهدف الى نشر الفكر الوسطى والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم وتعميق معنى حب الوطن، كما ستتناول القافلة ضمن اعمالها بعض المحاور منها قيمة وشرف الانتماء للوطن، ووطني قلبي أفديه بدمى، وهدى النبى صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع غير المسلمين، الإرشادات النبوية لرفعة القيم الإنسانية.



وأضاف أنه على هامش القافلة دعم الأزهر الشريف المحافظة بـ4 طن من اللحوم ليتم توزيعها على الحالات المستحقة والأولى بالرعاية بالمحافظة.