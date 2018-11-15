وزير النقل من القليوبية: تطوير 70% من المزلقانات بحلول 2020

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن كوبري الشرقاوية الجديد لا يمثل حلا للازمة المرورية بالطريق الزراعي فقط وإنما هو عنصر أمان للمواطن، وفق السياسة التي تتبناها وزارة النقل لتوفير الأمان والسرعة وحل الأزمة المرورية، حيث إن الكوبري يحل أزمة المزلقانات وحماية المواطن.



وأكد الوزير، أنه يوجد في مصر 1300 مزلقان شرعي تسعى الوزارة الى حل مشاكلهم من خلال إنشاء كباري لحماية المواطن، مشيرا الى أن القوات المسلحة تساهم في هذا الدور بشكل كبير بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، موضحا أن الوزارة بحاجة الى ميزانية ضخمة لحل أزمة تلك المزلقانات، وبالفعل تم الاتنهاء من 35 مزلقانا بكباري جديدة.



وأوضح أن الكوبري خدمي بالدرجة الأولى ويحل أزمة الطريق الزراعي، حيث إن هذه المنطقة تمر بها 4 خطوط للسكك الحديدية، وبالتالي تمثل خطرا كبيرا على الأهالي أثناء العبور وببنائه يتم تسهيل حركة المرور للأشخاص بين شرق وغرب السكك الحديدية.



واستطرد الوزير أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتم وضع خطة واضحة المعالم لتطوير المزلقانات وتنفيذها، وفقا لـ3 عناصر وهي الوقت والتمويل والعنصر البشري، مشيرا الى أنه في 30 يونيو 2020 م سيتم الانتهاء من تطوير 70% من المزلقانات على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل الى القليوبية اليوم الخميس لوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة، حيث يبلغ طول الكوبرى 2 كيلومتر في اتجاهين، يبدأ من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزله حوض العمدة شرق السكة الحديد بتكلفة 200 مليون جنيه.