وزيرة البيئة تلتقى نظيرها الالماني لبحث سبل المبادرة العالمية للتغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزير البيئة الألماني و الوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك في مجال العمل البيئى و ذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وقيادات الوزارة المعنية و ذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.



تناول اللقاء بحث المبادرة العالمية للتغيرات المناخية التي أطلقتها الحكومة الألمانية ،و التي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الإقليمية بالإضافة إلى بحث دعم ألمانيا للمبادرة المصرية لربط الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالتنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي .



وأكدت فؤاد خلال الإجتماع علي اهتمام مصر بالطيور المهاجرة و حمايتها بالتعاون مع المعهد الدولي للطيور.



كما استعرض اللقاء جهود مصر لحماية الطيور وخطط رصدها وعدد المراصد لدراسة مدى تأثرها بالبيئة بالإضافة إلى بحث دور الأراضي الرطبة ومدي ارتباطها بوجود الطيور والحفاظ علي التنوع البيولوجي.



وأكد وزير البيئة الألماني أن ألمانيا تتجه نحو إستخدام الطاقة المتجددة كبديل للوقود الاحفوري والطاقة النووية مؤكدا على استعداد المانيا لنقل التكنولوجيا الخاصة بها لمصر .



ودعت الوزيرة الجانب الألماني خلال الإجتماع للانضمام لمجموعة العمل الفنية لمناقشة المبادرة المصرية مع عدد من الدول مثل فرنسا و نيوزيلندا وإنجلترا

