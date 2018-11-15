8 ديسمبر.. الحكم على تشكيل عصابي استعرض القوة ضد مواطنين بالموسكي

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضية محاكمة تشكيل عصابي استعرض القوة ضد مواطنين لسلب ممتلكاتهم بالموسكي لجلسة 8 ديسمبر للحكم .





صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض ومحمد عمارة وهشام الدرندلي وامانة سر محمد طه وتامر حماد.





وأكدت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين وآخرين حسين علي، سباك ونصر الدين جلال، سباك وبليغ حمدي باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما أشرف محمد الازهري و علي احمد ابو كليلة وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذي بهما وسلب بعض ممتلكاتهما والسطوة عليهما مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابتهما .





واضافت التحقيقات قيام المتهمين واخرين بسرقة المستندات المملوكة للمجني عليه الاول اشرف محمد الازهري وكان ذلك كرها عنه حال وجوده بالطريق العام وحملهم أسلحة بيضاء بان باغتوا المجني عليهما وانهالوا عليهما ضربا محدثين اصابتهما.



