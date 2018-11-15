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حوادث

8 ديسمبر.. الحكم على تشكيل عصابي استعرض القوة ضد مواطنين بالموسكي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدي
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضية محاكمة تشكيل عصابي استعرض القوة ضد مواطنين لسلب ممتلكاتهم بالموسكي لجلسة 8 ديسمبر للحكم .

صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض ومحمد عمارة وهشام الدرندلي وامانة سر محمد طه وتامر حماد.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين وآخرين حسين علي، سباك ونصر الدين جلال، سباك وبليغ حمدي باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما أشرف محمد الازهري و علي احمد ابو كليلة وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذي بهما وسلب بعض ممتلكاتهما والسطوة عليهما مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابتهما.

واضافت التحقيقات قيام المتهمين واخرين بسرقة المستندات المملوكة للمجني عليه الاول اشرف محمد الازهري وكان ذلك كرها عنه حال وجوده بالطريق العام وحملهم أسلحة بيضاء بان باغتوا المجني عليهما وانهالوا عليهما ضربا محدثين اصابتهما.

وكشفت شهادة المجني عليه الاول أشرف محمد الازهري بأنه حال تواجده بجلسة الخبير الخاص بوقف الامير خذابردي بلجنة القسمة حيث ابصر المتهم الثالث برفقته شخص اخر مجهول حال قيامه بارشاد ذلك الاخر عليه وحال خروجه للطريق العام رفقة المجني عليه الثاني فوجئ بذلك الشخص المجهول واخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين في ذلك سلاح ابيض حيث قام احدهم بانتزاع حافظة المستندات خاصته والتي تحوي علي توكيلات وصور مستندات الوقف وذلك حال قيام المتهمين بالتعدي بالضرب علي المجني الثاني.
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