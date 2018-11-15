هل يجوز عدم تدليك القدمين عند الوضوء.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدليك القدم أو اليد عند الوضوء، ليس شرطا واجبا سواء للرجال أو النساء، لافتا إلى أنها سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم.





وأضاف "عاشور" في إجابته عن سؤال مضمونه: "هل يجوز عدم تدليك القدمين عند الوضوء ؟ "، أنه يجوز بحسب رأي جمهور العلماء الذين قالوا أن المهم هو جلي الماء على عضو الوضوء ولا يشترط التدليك.









وأوضح أمين الفتوى، أن المالكية كان لهم رأي مخالف، فهم يروا أن التدليك شرط واجب في الوضوء.