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ديني

هل يجوز عدم تدليك القدمين عند الوضوء.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدليك القدم أو اليد عند الوضوء، ليس شرطا واجبا سواء للرجال أو النساء، لافتا إلى أنها سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. 

وأضاف "عاشور" في إجابته عن سؤال مضمونه: "هل يجوز عدم تدليك القدمين عند الوضوء ؟ "، أنه يجوز بحسب رأي جمهور العلماء الذين قالوا أن المهم هو جلي الماء على عضو الوضوء ولا يشترط التدليك. 


وأوضح أمين الفتوى، أن المالكية كان لهم رأي مخالف، فهم يروا أن التدليك شرط واجب في الوضوء.
 
وأشار أننا نأخذ برأي جمهور العلماء الذي يقر بأن التدليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطا في صحة الوضوء، تيسيرا على غير القادر على رفع قدميه لتدليكها. 
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