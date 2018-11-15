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تعليم

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة عزبة الفرعونية بأشمون ويحيل مديرها للتحقيق.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
مروة فاضل
قام اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بجولة تفقدية لمركز ومدينة أشمون للإطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين رافقه الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد المحافظ مدرسة عزبة الفرعونية الإعدادية المشتركة بقرية الفرعونية وشهد طابور الصباح وفقرات الإذاعة المدرسية، موجهًا هيئة التدريس بضرورة تحسين وتوظيف الإذاعة المدرسية بشكل فعال والإهتمام بفقرات الإذاعة المدرسية لما لها من أثر في بناء شخصية ووعي الطلاب من خلال التواصل الجماعي مع الطلاب والمعلمين.

وأدى المحافظ تحية العلم بنفسه مع الطلاب ثم أجري حوارا مفتوحا مع الطلاب بفناء المدرسة، حيث بدأ كلمته بالتهنئة بمناسبة حلول ذكري المولد النبوي الشريف وحث الطلاب بضرورة التأسي بأخلاق النبي صلي الله عليه وسلم في حبه للوطن وحبه للعلم ، كما حرص المحافظ للإستماع الي مطالب وشكاوي الطلاب وأمر بتحويل مدير المدرسة للتحقيق لضعف الإشراف بالمدرسة ، كما وجه المحافظ تعليماته الي هيئة التدريس بضرورة حسن معاملة الطلاب وغرس روح الأمل وقيم الإنتماء للوطن ، موجهًا النصيحة لأبنائه الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والإجتهاد ومراجعة دروسهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم متمنيًا لهم النجاح والتوفيق .

وأصدر المحافظ تعليماته إلي رئيس مركز ومدينة أشمون بتشكيل لجان للمرور علي المدارس بنطاق المركز للتأكد من إنتظام سير العملية التعليمية.

وقام المحافظ بتفقد سوق قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون وحرص علي الإستماع لشكاوي ومطالب المواطنين الذين يتضرورن من تواجد عدة تجمعات قمامة بضواحي القرية، وعلي الفور استجاب المحافظ لشكاوي المواطنين وأصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة أشمون بتكثيف حملات النظافة وسرعة رفع القمامة وإزالتها حفاظًا علي صحة المواطنين والمظهر الحضاري والجمالي للقرية.
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