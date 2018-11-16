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برلمان

نائب: إيرادات الدولة لا تسمح بإنشاء هيئات جديدة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
النائب إبراهيم نظير،
النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة
عبد الرحمن سرحان
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن هناك في كل مؤسسة أو هيئة إدارات خاصة بالصيانة، وبالتالي ليس لنا حاجة في وجود هيئة قومية للصيانة.

وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن إيرادات الدولة لا تسمح بوجود هيئات جديدة كل فترة، إذ أنها محدودة للغاية، ومعظمها محصل من الضرائب.

كان النائب طارق حساسين، عضو البرلمان، قد طالب بإنشاء هيئة قومية للصيانة، مؤكدًا أن غيابها يكلف الدولة نحو 20 مليار جنيه سنويًا.
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