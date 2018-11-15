محاضرات مجانية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري بالتحرير

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن المحاضرات تأتي في إطار التعاون الدائم والمثمر بين وزارة الآثار ونقابة المرشدين السياحيين، وحرص الوزارة على توفير كل ما يساعد المرشدين السياحيين لما فيه صالح السياحة المصرية.

تنظم إدارة المتحف المصري بالتحرير، عددا من المحاضرات المجانية للمرشدين السياحيين، وذلك خلال الفترة من 20-22 نوفمبر، لتعريفهم بفلسفة العرض المتحفي الجديد للمتحف، ومجموعة يويا وتويا المعروضة والتي سيتم افتتاحها في مكانها الجديد بالمتحف ١٩ نوفمبر الجاري في إطار الاحتفال بعيده الـ ١١٦.وأضافت أن المحاضرات سوف تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، وسوف يلقيها الدكتور حسن سليم أستاذ الآثار بكلية آداب جامعة عين شمس، وعدد من أمناء المتحف المتخصصين.