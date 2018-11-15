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حوادث

الخريطة المرورية لخطوط السير عقب انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
اسلام مقلد
أجرت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، عدة تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير طنطاوى بمحور الشهيد، حيث تم تحويل القادم من مناطق محور NA وشارع التسعين عدم استكمال الرحلة المرورية لمطلع كوبرى المشير، والتوجه يمينا إلى النفق المؤدى للوفاء واﻷمل وسط انتشار الخدمات المرورية بالمنطقة.

كما تشمل التحويلات أمام القادم من طريق العين السخنة وميدان محمد زكى، يتجه لمطلع المقطم أو العودة اتجاه منطقة محمد زكى، والقادم من محور الشهيد اتجاه التجمع استكمال الرحلة المرورية، وهناك تباطؤ فقط فى حركة السيارات بسبب انبعاث المياه.

وكان المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقى بلاغًا من الخدمات المعينة أسفل كوبرى المشير بانفجار ماسورة مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وأخطر اللواء محمود عبد الرازق، مدير المرور بالواقعة.
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