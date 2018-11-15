ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عباس يوقع 11 صكا للانضمام إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:14 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مروة إبراهيم
وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة العليا المكلفة بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، 11 صك الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة والمواثيق الدولية.

وصكوك الانضمام التي وقعها الرئيس هي:

الاتحاد الدولي للبريد العالمي

اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل


البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بروتوكول "بازل" بشأن المسئولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن المواد الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

اتفاقية المرور على الطرق

البروتوكول المتعلق بالبلدان أو الأقاليم تحت الاحتلال في الوقت الحاضر

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل الزيجات

اتفاقية إنشاء الصندوق المشترك للسلع

الاتفاقية الدولية المتعلقة باحتجاز السفن البحرية
loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء.. وزير الرياضة يرشح 4 نجوم للإشراف على مشروع الألف محترف

النيابة السعودية تكشف مفاجآت حول مقتل جمال خاشقجي

اعتقال نائب سابق لرئيس المخابرات الإثيوبية

مصر وتونس .. اجيري يتسلح بالثلاثي الأساسي وصلاح سوبر هيرو الفراعنة

وزير إسرائيلي: سنعود بـ 500 جثة من غزة

لوحات إرشادية جديدة للمتحف المصري في عيده ميلاده 116 .. صور

مشارك روسي بمنتدى شباب العالم يكشف تفاصيل جلوسه بجوار الرئيس وانطباعه عن المنتدى

السعودية تكشف مصير المستشار السابق سعود القحطاني

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

كريستيانو رونالدو أنفق 35 ألف دولار في ربع ساعة على صديقته.. صور

الرياض تغلق ملف خاشقجي.. بيان جريء من النيابة السعودية يكشف تفاصيل الواقعة.. المملكة تقطع الطريق على التكهنات والشائعات.. المطالبة بإعدام 5 متورطين.. ومنع مستشار بالديوان الملكي من السفر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الدورى ومباريات الجولتين 17 و18

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخطوطات نجع حمادي: كنز قبطي نجا من سماسرة التاريخ قبل 70 عاما.. صور

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة عزبة الفرعونية بأشمون ويحيل مديرها للتحقيق.. صور

لوحات إرشادية جديدة للمتحف المصري في عيده ميلاده 116 .. صور

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

فيديو

طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير
هالة زايد: أخذ المحددات البيئية شيء مهم جدًا لصحة الإنسان .. فيديو
فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟