عباس يوقع 11 صكا للانضمام إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة العليا المكلفة بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، 11 صك الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة والمواثيق الدولية.



وصكوك الانضمام التي وقعها الرئيس هي:



الاتحاد الدولي للبريد العالمي



اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة



البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل





البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



بروتوكول "بازل" بشأن المسئولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن المواد الخطرة والتخلص منها عبر الحدود



اتفاقية المرور على الطرق



البروتوكول المتعلق بالبلدان أو الأقاليم تحت الاحتلال في الوقت الحاضر



اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل الزيجات



اتفاقية إنشاء الصندوق المشترك للسلع



الاتفاقية الدولية المتعلقة باحتجاز السفن البحرية