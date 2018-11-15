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مصطفى بكري: السيسي وجه بخفض الدين العام وتوفير السلع بأسعار مناسبة.. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الإعلامى وعضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري، إن الاجتماعات المكثفة التى يعقدها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى وضع توجيهات سريعة يجب اتباعها.

وأضاف"بكرى"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يامصر"والمذاع عبر فضائية"الأولى"،اليوم الخميس، أن من أهم توجيهات السيسي هو خفض الدين العام وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح"عضو مجلس النواب"أن السيسي وجه ايضًا بضرورة توفير الحماية الإجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا،لافتًا إلى أن تطوير المجرى الملاحى وزيادة عائد قناة السويس وتطويرها من أهم التوجيهات.
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