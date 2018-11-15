محافظ كفر الشيخ يوقف مدير تموين بيلا ومسؤولين آخرين عن العمل

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 19053 لسنه 2018، بوقف مدير إدارة تموين بيلا، ومسئولين آخرين بإدارة تموين بيلا، عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك بناءً على التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.



وكشف، بيان محافظة كفر الشيخ، أن المسئولين المُحالين للتحقيق، قد سهلوا استيلاء أصحاب 18 مخبزًا على 254 ألف جنيه من المبالغ المالية المخصصة لدعم الخبز التمويني دون وجه حق، وذلك عقب فحص هذه الملفات وكافة الإجراءات الخاصة لذلك.



وكلف محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف وتكليف من يحل محل المذكورين في أداء عملهم تحقيقًا لحسن انتظام وسير العمل.

