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منوعات

مجنون بولندى يقتحم السفارة الروسية في برلين.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
كريم جمال
ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص أمام السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين، بعدما ترجل من سيارته وحاول دخول السفارة "طالبا اللجوء".

وبحسب روسيا اليوم، أعلنت السفارة الروسية في برلين أن رجلا "يفترض أنه مواطن بولندي"، أوقف سيارته التي تحمل لوحة أرقام بولندية، أمام مدخل السفارة، وبعدها حاول الدخول إلى المقر الدبلوماسي طالبا "الحماية"، حيث تم اعتقاله من قبل عناصر الشرطة المناوبين.

راقبت الشرطة الشخص بضع دقائق قبل اقترابه الشديد من المدخل، وبعدها ألقت القبض عليه في الوقت المناسب، يشتبه بأن الشخص يعاني من "اختلال عقلي".

يذكر أن الرجل الموقوف كان مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية في ألمانيا، في حين تم تفتيش سيارته بعد تطويق المنطقة المحيطة بها، 
ومع انتهاء التفتيش الأمني، أعلنت الشرطة بأن سيارة الرجل خالية من أي مواد خطرة.




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