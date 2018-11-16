برلماني: الدولة تتجه إلى ميكنة جميع الخدمات والإجراءات الإدارية

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الدولة تتجه إلى ميكنة جميع الخدمات والإجراءات الإدارية الأخرى، وهو ما تسعى إليه في سياستها تجاه التحصيل الضريبي.



وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن التحصيل الإلكتروني للضرائب سيزيد من الحصيلة الضريبية، ما يسهم في زيادة الموازنة العامة للدولة.



وعن تصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن هناك بعض المشاكل التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة، طالب عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بتوضيح هذه الإشكاليات، حتى يتثنى تقديم حلول لها.



كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرح بأن الحكومة بصدد إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، مع نهاية شهر يونيه المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى، بعد تزايدها مؤخرًا، كما صرح بأن هناك بعض المشاكل في ضريبة القيمة المضافة، التي قد تدفع الوزارة لعرضها على مجلس النواب.