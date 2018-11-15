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تعليم

مصطفى فريد رئيسا لاتحاد طلاب حلوان .. ونرمين وائل نائبا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

فاز بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، مصطفى فريد عبد المنعم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، عن طريق التزكية، و وفازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد، نرمين وائل سمير، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالتزكية أيضا.

وفاز بمنصب أمين لجنة الأسر، هشام شعبان، الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأمين مساعد لجنة الأسر، أحمد مغربي، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، وامين اللجنة الرياضية، عمر طه، الطالب بالفرقة الرابعة هندسة المطرية، وأمين مساعد اللجنة الرياضية، زياد محمد، بالفرقة الرابعة كلية الحقوق.

بينما فاز بمنصب أمين اللجنة الثقافية عبد الله محمد، بالفرقة الرابعة كلية العلوم، و أمين مساعد اللجنة الثقافية محمد فوزي، بالفرقة الرابعة حقوق، وامين اللجنة الفنية مروة سيد، بالفرقة الثالثة كلية الاداب، وامين مساعد اللجنة الفنية علاء الدين علي، الفرقة الثالثة كلية السياحة والفنادق، وامين لجنة الجوالة هاجر محمد، الفرقة الثالثة كلية الآداب، و أمين مساعد لجنة الجوالة محمد أحمد، الفرقة الثالثة كلية الاقتصاد المنزلي.

وحصد أمانة اللجنة الاجتماعية، حسن عبد الجليل، الفرقة الرابعة كلية التجارة وادارة الاعمال، و أمين مساعد اللجنة الاجتماعية عمر ابو بكر، الفرقة الرابعة هندسة المطرية، وأمين اللجنة العلمية منى عماد محمد الفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات، و أمين مساعد اللجنة العلمية كريم هيثم، الفرقة الثالثة كلية السياحة والفنادق.


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