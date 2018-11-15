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فن

في عيد ميلادها الـ 37.. 8 معلومات عن اللبنانية لاميتا فرنجية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية والتي ولدت في 15 نوفمبر 1981، فقد أكملت اليوم عامها الـ37.

لاميتا بدأت مشوارها الفني عام 2004 وقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها محترم إلا ربع وعمر وسلمى 3 و365 يوم سعادة.

وتزوجت لاميتا عام 2014 من فريدي مرخرز.
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