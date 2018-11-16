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ديني

هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد ؟

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى الزواج أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وأن لا تكون هناك خلافات بين الزوجين.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟»، أنه لا يصح أن يبتعد الزوج عن زوجته لفترة طويلة حتى لا يضر بها فلا يصح التجنب والابتعاد إلا لو كان هناك سبب قوى فلو عاد الزوج من سفره أو حدث الصلح بين الزوجين فليس واجبًا كتب كتاب جديد فالزواج الأول مستمر ولا شيء فيه وهذا يختلف تماما عن مسألة الإيلاء.

وتابع قائلًا " أن الإيلاء هذا هو عبارة عن ان الزوج يحلف إلا يقترب من زوجته لفترة 4 أشهر أو أكثر فلو تضررت الزوجة فترفع أمرها إلى القاضي فيخبره إما أن يعود فى حلفانه ويخرج كفارة اليمين وإما أن يطلق فلو رفض أن يطلق ورفض أن يرجع الى زوجته ففى هذه الحالة يطلق القاضي زوجته حتى يرفع الضرر عنها .
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