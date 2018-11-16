إطلالة جديدة لمكتبة مصر الجديدة فى عيد ميلادها.. الأحد القادم

تحتفل مكتبة مصر الجديدة الأحد القادم ( 18 نوفمبر ) بعيد ميلادها الـ 73 حيث تستقبل زوارها بإطلالة جديدة بعد تزويدها بمحتوى معرفي وأكاديمي، ومدها بجديد دور النشر العربية والعالمية، في التاريخ، والأدب والسياسة، والفنون، وغيرها من روافد المعرفة .



وأوضح د.نبيل حلمى الأمين العام لجمعية مصر الجديدة، ان المكتبة تُشكل المعين المرجعي للباحثين والمثقفين والمتخصصين، وطلبة المدارس والجامعات، وجميع المهتمين بالشأن المعرفي.



وقالت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، إن المكتبة تعد وجهة معرفية وثقافية لزوارها الذين يجدون فيها ما يتطلعون إليه من الكتب، والدوريات، والنشرات، ومصادر المعلومات الأخرى، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر، من خلال اقتناء الكتب من المعارض ودور النشر.



وقال بهجت شاكر مدير عام الجمعية، إن مكتبة مصر الجديدة وضع حجر أساسها الملك فاروق عام 1945 وبدأت مسيرتها فى 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال الابنة الصغرى للملك فاروق التى أنشأتها وراعتها.



وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها حيث بلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984 عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وتم انشاء نادى السينما عام 1986 وبدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وانشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997 وانشاء المقهى الثقافى 1998 وقاعات الأنشطة عام 2003 ومركز للغات عام 2003.



يذكر أن المكتبة شهدت خلال مسيرتها ثلاث ثورات يوليو 1952، ويناير 2011، ويوليو 2013 وزارها ملوك وملكات وتفقد أروقتها رؤساء ووزراء وترأسها مثقفون وعلماء.