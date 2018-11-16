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ملفات

هيئة قومية للصيانة.. مقترح برلماني لتفادي خسارة 20 مليار جنيه سنويًا.. ونواب: موارد الدولة لا تحتمل وجود أي هيئات جديدة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:59 ص
الدكتور عمرو نصار
الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة
عبد الرحمن سرحان
برلماني: يطالب بتولي القطاع الخاص ملف الصيانة لجميع الهيئات
نائب يطالب بتأسيس هيئة اقتصادية لتمويل مشروعات الصيانة
عضو الخطة والموازنة بالبرلمان: إيرادات الدولة لا تسمح بإنشاء هيئات جديدة



بعد تآكل مرافق مؤسسات الدولة وهيئاتها بسبب قلة أعمال الصيانة سواء للهيئات نفسها أو للأدوات التي بها، طالب النائب طارق حساسين عضو البرلمان بإنشاء هيئة قومية للصيانة، مؤكدًا على أن غيابها يكلف الدولة حوالي 20 مليار جنيه سنويًا.

وأكد أعضاء البرلمان، على أنه من الصعب وجود هيئات جديدة نظرًا لضعف موارد الدولة التي لا تتحمل وجود عمالة أكثر من ذلك بالجهاز الإداري للدولة، مقترحين إشراك القطاع الخاصة للمشاركة في تولي أعمال الصيانة.

بداية، قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة قومية للصيانة أمر صعب إذا ما تولته الحكومة نظرًا لعدم امتلاكها الآليات والقدرة على تنفيذ الهدف الذي أنشئت من أجله، مطالبًا بأن تكون هناك شراكة للقطاع الخاص في هذا الصدد.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن من الصعب وجود هيئة حكومية تتولى الصيانة نظرًا لتعدد المراكز والهيئات التي تحتاج إلى صيانة مما ينتج عنه تشتت في التعامل معها على عكس القطاع الخاص الذي يمتلك من الآليات والأدوات ما يؤهله للتعامل مع أعمال الصيانة بجميع القطاعات.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن باب المصروفات بالموازنة العامة للدولة، خصص جزءًا من ميزانيته لأعمال الصيانة الدورية وبالتالي لا حاجة لنا في تخصيص جزء منفرد لها بالموازنة العامة للدولة.

من جهته، طالب النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإنشاء هيئة اقتصادية للصيانة على أن يكون مصدر تمويلها من الهيئات المستفادة منها.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن هناك إهمال كبير في ملف الصيانة بجميع مؤسسات الدولة الأمر الذي يقلل من عمرها الافتراضي، قائلًا: إحنا أجدع ناس تنشأ وأجدع ناس تهمل الصيانة" في إشارة لحجم الإهمال الذي تعاني منه الدولة فيما يخص إعادة الصيانة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن الاهتمام بالصيانة ثقافة مجتمع، يجب أن يتمتع بها الجميع، سواء في المواقع الإدارية والهيئات، أو في المنازل، حتى تعيش المنشأة عمرها الافتراضي.

فيما، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك في كل مؤسسة أو هيئة إدارات خاصة بالصيانة وبالتالي ليس لنا حاجة في وجود هيئة قومية للصيانة.

وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن إيرادات الدولة لا تسمح بوجود هيئات جديدة كل فترة إذ أنها محدودة للغاية ومعظمها محصل من الضرائب.
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